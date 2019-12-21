رياضة | زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتطلع ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعدما تعادل في أخر مباراتين خارج ملعبه أمام فالنسيا 1-1، وبدون أهداف أمام برشلونة.
وشهدت قائمة برشلونة غياب كاسيميرو بسبب الإيقاف وماريانو دياز وأودريوزولا بقرار فني، وخاميس رودريجيز وإيدن هازارد ولوكاس فاسكيز ومارسيلو وأسينسيو بسبب الإصابة.
وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-
حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب
خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ناتشو - ميندي
خط الوسط : كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.