رياضة | زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ضيفه أتلتيك بيلباو غدًا في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا". ويتطلع ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعدما تعادل في أخر مباراتين خارج ملعبه أمام فالنسيا 1-1، وبدون أهداف أمام برشلونة. وشهدت قائمة برشلونة غياب كاسيميرو بسبب الإيقاف وماريانو دياز وأودريوزولا بقرار فني، وخاميس رودريجيز وإيدن هازارد ولوكاس فاسكيز ومارسيلو وأسينسيو بسبب الإصابة. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ناتشو - ميندي خط الوسط : كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

Advertisements