رياضة | ماذا قدم أرسنال أمام إيفرتون تحت أنظار المدرب الجديد أرتيتا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم أرسنال أمام إيفرتون تحت أنظار المدرب الجديد أرتيتا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث مباراة أرسنال ومضيفه إيفرتون على أرضية ملعب جوديسون بارك، لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة التعادل السلبي.

آداء الجانرز تحسن نسبياً في هذا اللقاء تحت أنظار المدرب الجديد ميكيل أرتيتا الذي تواجد في المدرجات، وكان الفريق صلباً ومتماسكاً أمام أصحاب الأرض، لا سيما وأن إيفرتون يجيد اللعب كثيراً على أرضية ملعبه.

تشكيل المباراة

بدأ أرسنال المباراة بالأسماء التالية معتمداً على طريقة 4 – 2 – 3 – 1

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: آينسلي ميتلاند نايلز – كالوم تشامبرز – دافيد لويز – يوكايو ساكا

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خط الوسط: جرانيت تشاكا – لوكاس توريرا – رايس نيلسون – إيميل سميث – جابريل مارتينيلي

خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج.

وكشف أرسنال من خلال هذا التشكيل عن نواياه بالإعتماد على الشباب في قادم المباريات، حيث أقحم سميث ومارتينلي وساكو ونيسلون وميتلاند نايلز.

كما يمكن أن يعتمد أرتيتا على السويسري جرانيت تشاكا في المستقبل وعدم بيعه في يناير، بعد مشكلته الشهيرة مع المدرب السابق أوناي إيمري.

على صعيد الأرقام، بلغ إستحواذ الجانرز في اللقاء 57%، فيما سدد لاعبو أرسنال 6 تسديدات، منها 2 فقط على المرمى، ومرر لاعبو أرسنال 479 تمريرة، منها 398 تمريرة صحيحة بنسبة 83%.

ويرتفع رصيد أرسنال للنقطة 23 ويرتقى للمركز التاسع مؤقتاً، فيما يرتفع رصيد إيفرتون للنقطة 19 ويحتل المركز الخامس عشر.