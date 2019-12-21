رياضة | فوز التأمين وبنها و البلاستيك واتحاد الشرطة وتعادل السكة الحديد وبطا

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تعادل فريق السكة الحديد على ملعبه أمام فريق بهتيم بدون أهداف اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من المجموعة السادسة للقسم الثالث.

خاض السكة المباراة بتشكيل تكون من، ابراهيم شعللها، حازم شعيب، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود، طه زين العابدين، عبد العليم السيد، أحمد عبد المنعم كشرى، محمد رمزي،محمد عبد الفتاح شولا، مصطفى جعفر.

وفي البدلاء تواجد، محمد جمال، أحمد علي، مصطفى جلال،فتحى مجدى، فوزي الكاشف، محمد أحمد ريعو، محمود الصقر.

وخاض بهتيم اللقاء بشكيل ضم : أحمد محمود، إسماعيل حسن، حسن حسين مراد، أحمد غريب،ابراهيم عبد الحفيظ، أحمد رشاد، أحمد مسلم، محمد جمال، محمود كرم، السيد موسى،مصطفى سالم.

وتواجد في البدلاء : محمد رفعت،علاء عماد، عبد الخالق جابر،محمد مجدى، خالد ناصر،محمود أحمد، معتز عبد الحيب محمد.

أدار المباراة الحكم هيثم عثمان وعاونه إيهاب فخرى مساعد أول ومحمود دين مساعد ثانى وراقب المباراة خالد السمان عضو لجنة المسابقات.

وفاز فريق مصر للتأمين على فريق الشمس بهدفين مقابل هدف سجل هدفين مصر للتأمين شهاب الدين أحمد ومحمد زكي وسجل السيد يوسف هدف الشمس.

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وفاز فريق بنها على فريق المرج بهدف عماد الصوف.

وحقق فريق البلاستيك على فريق الأميرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف البلاستيك عبد العزيز زيزو ومحمود الصغير ومحمد الفيل.

وحقق فريق اتحاد الشرطة الفوز خارج ملعبة على سراى القبة بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الشرطة أحمد أشرف وأحمد محمد أنور.

وتعادل فريق العبور مع ألماظة بدون أهداف،وتعادل فريق مركز شباب بطا مع طوخ قليوبية، بهدف لكل منهما سجل هدف بطا عبد الرحمن الحصرى.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 28 نقطة

2- مصر للتأمين 23 نقطة

3- شباب بطا 22 نقطة

4- ألماظة 20 نقطة

5- البلاستيك 20 نقطة

6- الشمس 19 نقطة

7- العبور 19 نقطة

8- الشرطة 18 نقطة

9- الغابه 18 نقطة

10- بهتيم 17 نقطة

11- المرج 17 نقطة

12-طوخ14 نقطة

13- الأميرية 12 نقطة

14- بنها 12 نقطة

15- سراى القبة 4 نقاط