رياضة | فوز بني عبيد وكهرباء طلخا والمنزلة وخسارة شيكو بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بني عبيد وكهرباء طلخا والمنزلة وخسارة شيكو بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن لعبة الكراسى الموسيقية بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث سوف تستمر لفترات طويلة هذا الموسم حيث يتناوب الثلاثى بنى عبيد وشربين ونبروه على صدارة المجموعة جولة بعد أخرى حيث إختتمت قبل قليل منافسات الجولة الـ ١٣ حيث أقيمت ٧ مباريات قمة فى الإثارة والندية.

بنى عبيد عاد مجددا للصدارة بعدما تخطى عقبة مستضيفه المطرية العنيد بهدفين مقابل هدف وحيد فى مباراة تأخرت إنطلاقتها لما يقارب ٢٥ دقيقة لتأخر وصول طاقم تحكيم المباراة.

شربين تعرض لهزيمة مفاجئة وقاسية أمام مستضيفه كهرباء طلخا بثلاثة أهداف مقابل هدف ف مباراة شهدت طرد حارس مرمى شربين فيما إنتهت قمة مياه الدقهلية وضيفه شبان بدواى بتعادل إيجابى بهدف لمثله.

نبروه تمكن من تخطى عقبة ضيفه شيكو العنيد بهدف وحيد بينما حقق السنبلاوين فوزا ثمينا أمام ضيفه بلقاس بهدف دون مقابل.

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المنزلة واصل نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزه الثانى بهدف على حساب ضيفه منية سمنود بينما تغلب ميجاسبورت بهدف أيضا أمام ضيفه شباب الأمير فبما غاب عمال المنصورة عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:

١-بنى عبيد ٢٦ نقطة

٢-شربين ٢٥ نقطة

٣-نبروه ٢٥ نقطة

٤-ميجاسبورت ٢١ نقطة

٥-شبان بدواى ١٨ نقطة

٦-مياه الدقهلية ١٧ نقطة

٧-كهرباء طلخا ١٦ نقطة

٨-شيكو ١٥ نقطة

٩-عمال المنصورة ١٣ نقطة

١٠-بلقاس ١٣ نقطة

١١-شباب الأمير ١٢ نقطة

١٢-السنبلاوين ١٢ نقاط

١٣-منية سمنود ٩ نقاط

١٤-المنزلة ٨ نقاط

١٥-المطرية ٧ نقاط