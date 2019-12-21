رياضة | فوز سمنود وكفر الشيخ واتحاد بسيون وتعادل عثماسون بالقسم الثالث

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نجح نادي سمنود بقيادة مصطفى أبوإسماعيل المديرالفني من تحقيق فوز عريض على فريق بلطيم بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهم على ملعب سمنود في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من منافسات القسم الثالث المجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ.

وقد بدأ مصطفى أبوإسماعيل المديرالفني لسمنود بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :محمد ديدا

خط الدفاع: السعيد فتوح، محمد صبري، علاءالبنا، مصطفى مسعد

خط الوسط: وائل فوزي، أحمد مصطفى، سعد جمال، محمد حسن

خط الهجوم: عادل السيد، مهران مجاهد

بينما بدأ علاء عيسى المدير الفني لبلطيم بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى :محمد كاستيلا

خط الدفاع :هشام يسري، حسام حسن، محمد جمال، عبد الرحمن الشبكي

خط الوسط :سعد محمد، حاتم صلاح، حسن علي، حلمي باسم

خط الهجوم :عماد خيري، محمود قاسم.

أحرز أهداف سمنود مهران مجاهد في الدقيقتين ٢٤و٤٠و٤٥ من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أحرز إبراهيم الرفاعي الهدف الرابع لسمنود في الدقيقة ٢٠ وقلص عماد خيري النتيجة لبلطيم بهدف من ضربة جزاء في الدقيقه ٣٥.

وشهدت المباراة تفوق لفريق سمنود وأهدر مهاجموه العديد من الأهداف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سمنود للنقطة٢٢ ويتوقف رصيد بلطيم عند النقطة١٣

وأسفرت نتائج مباريات المجموعة عن :

الزعفران 1 مع سبورتنج كاسل 1

عثماسون 2 مع الصيد 2

اتحاد بسيون 3 مع شباس 0

مطوبس 1 مع الحامول 1

كفر الشيخ 2 مع سيدي سالم 1

سمنود 4 مع بلطيم 1