رياضة | مطروح يفوز علي الحرية ومركز شباب الحمام يخسر من مصري السلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطروح يفوز علي الحرية ومركز شباب الحمام يخسر من مصري السلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حفف نادي مطروح فوزا كبيرا علي ملعبة علي فريقة الحرية 1/2 في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث ليرفع مطروح رصيدة للنقطة العاشرة ويدخل صراع المنافسة بقوة بينما توقف رصيد الحرية عند النقطة الحادية عشر.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام واصل شباب الحمام نتائجهم المخيبة للأمال وخسر من المصري السلوم 0/2 ليواصل شباب الحمام تذيلهم المجموعة برصيد 3 نقاط فقط بينما رفع المصري السلومي رصيدة للنقطة ال12 بفارق نقطة وحيدة خلف الجزيرة المتصدر برصيد 13 نقطة.

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وكان مباريات المجموعة قد بدأت الخميس حيث تعادل نادي الجزيرة مع فريق الهلال سلبيا ليحافظ الجزيرة علي تصدرة للمجموعة مؤقتا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الذي رفع رصيدة للنقطة 12 في المركز الثاني .

وبالأمس واصل فريق برج العرب صحوتة المتأخرة وحقق فوزة الثاني علي التوالي علي فريق الشرطة المطروحي 1/2 في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث مطروح ليرفع برج العرب رصيدة للنقطة الثامنة ويتوقف رصيد الشرطة المطروحي عند النقطة الثالثة.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1-الجزيرة 13نقطة

2- الهلال 12 نقطة

3- المصري 12 نقطة

4- شباب الضبعة 11نقطة

5- الحرية 11نقطة

6- مطروح 10نقاط

7- برج العرب 8 نقاط

8- الشرطة 3 نقاط

9- م.شباب الحمام 3 نقاط