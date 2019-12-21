رياضة | مشاهدة ليفربول اليوم مجانًا| 5 قنوات تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم في نهائي مونديال الأندية| بث مباشر ليفربول مفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة ليفربول اليوم مجانًا| 5 قنوات تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم في نهائي مونديال الأندية| بث مباشر ليفربول مفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم السبت نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني ونظيره نادي فلامنجو البرازيلي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي قد نجح في الصعود لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب نظيره نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة بينما فاز نادي فلامنجو البرازيلي علي حساب نظيره نادي الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو نهائي كأس العالم للأندية كالتالي :

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

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تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾