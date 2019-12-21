رياضة | مشاهدة ليفربول اليوم مجانًا| 5 قنوات تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم في نهائي مونديال الأندية| بث مباشر ليفربول مفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة ليفربول اليوم مجانًا| 5 قنوات تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم في نهائي مونديال الأندية| بث مباشر ليفربول مفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي اليوم السبت نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني ونظيره نادي فلامنجو البرازيلي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش بالعاصمة القطرية الدوحة.
يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي قد نجح في الصعود لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب نظيره نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة بينما فاز نادي فلامنجو البرازيلي علي حساب نظيره نادي الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وجاء تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو نهائي كأس العالم للأندية كالتالي :
canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13
rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19
sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات
Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.
القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا
تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
تردد قناة Alkass Three
على النايل سات
11919 استقطاب افقي
معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4
على العرب سات
تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500 التصحيح ¾