رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر رابط مباشر Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر رابط مباشر Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 21 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي مونتيري ضد الهلال، وليفربول ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية، ومباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

أنطلقت مباريات اليوم في كأس العالم للأندية بمباراة مونتيري ضد الهلال، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ليفربول x فلامينجو، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة التاسعة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراتي الجونة ضد طلائع الجيش، في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة وادي دجلة ضد إنبي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

المصري x بيراميدز، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ18"

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أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراتي إيفرتون ضد أرسنال في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة أستون فيلا x ساوثهامبتون، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ18"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمباراة برشلونة ضد ألافيس، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

الإنتر x جنوى، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمباراة بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ19"

باريس سان جيرمان x أميان، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.