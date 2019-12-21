مفاجأة.. صراع ناري ليفربول ويوفنتوس على الموهبة الفرنسية

السبت 21 ديسمبر 2019

تستهدف أندية القارة العجوز "أوروبا" التدعيم القوي بالمزيد من مواهب الساحر المستديرة، التي لا تنتهي عند حد مبابي أو رونالدو وميسي، بحيث أنه ظهر مؤخرا مواهب مثل مينامينو وهالاند من ساليزبورغ النمساوي وآخرين كإنس وفاتي نجم برشلونة أو فالفيردي ورودريجو من ريال مدريد، إلا أنه هناك موهبة جديدة بالدوري الفرنسي أشعلت الصراع بين كافة الأندية.



وحسب كوقع "كالتشيو ميركاتو"، الذي أفادر أن موهبة نادي تولوز الفرنسي "ماثيو جونكالفيس" الظهير الأيسر الشاب، بحيث أن كلا من ليفربول ويوفنتوس يتصارعات بقوة وشراسة للظفر بخدمات اللاعب.

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وأوضح الكالتشيو، أن وكلاء اللاعب أخبروا إدارة تولوز لرغبتهم برحيل ماثيو في يناير المقبل، نظرا لرغبة وكلائه باستغلال مدة 18 أشهر فقط متبقية بعقد الشاب الفرنسي من أجل أن يكون رحيله بشكل سهل ومخفض.

وأكد الموقع الإيطالي، أن إدارة يوفنتوس عقدت اجتماعا مع إدارة النادي الفرنسي، من أجل التوصل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، إلا أنه من المتوقع رفع تولوز القيمة التسويقية للاعب نتيجة أدائه المميز بالفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن اللاعب، قد أحدث تلك الضجة فقط خلال خمس لقاءات خاضها مع الفريق بالموسم الحالي، حتى يكون عالم الساحرة المستديرة على موعد مع ولادة موهبة أجبرت الكبار على الصراع خلال بضع مباريات.