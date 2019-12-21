الامارات | مدرب العين المؤقت: لا أملك "عصا سحرية" لتغير الواقع سريعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين المؤقت: لا أملك "عصا سحرية" لتغير الواقع سريعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدرب فريق العين، المؤقت، العراقي غازي فهد إنه لا يمتلك "عصا سحرية" لتغير واقع "الزعيم" سريعاً وأن هدفه في الوقت الحالي هو إعادة الثقة للاعبين، بغض النظر حول ما إذا كان مدرباً مؤقتاً.

وقال المدرب رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول حجم التركة الثقيلة التي خلفها المدرب الكرواتي إيفان ليكو إنه لا يشعر بوجود إي تركة طالما أن قائمة "الزعيم" تضم نجوم على غرار الحارس خالد عيسى والمدافع إسماعيل أحمد والبرازيلي كايو كانيدو والتوغولي لابا كودجو.

وكانت شركة نادي العين لكرة القدم قد قررت اعفاء مدرب الفريق، الكرواتي إيفان ليكو من منصبه بصورة مفاجئة بسبب سوء النتائج وعينت العراقي غازي فهد بصورة مؤقته لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وسيكون الاختبار الأول بالنسبة للمدرب العراقي المواجهة التي سيخوضها "الزعيم" في مي مواجهة دبا الحصن يوم الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة.

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وقال فهد في رده على سؤال أخر حول كيفية إعادة الفريق للطريق الصحيح قبل 48 ساعة من مواجهة دبا الحصن: "كرة القدم مليئة بالتحديات حتى وأن كنت تشرف على حصة تدريبية".

وأضاف: "لدينا مواجهة صعبة أمام متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى وتلعب بنظام خروج المهزوم، بلا شك ستكون مباراة صعبة، ومع ذلك نأمل في الحصول على بطاقة التأهل".

ولفت المدرب العراقي إلى أن فريقه سيفقد بصورة مبدئية خدمات الجزائري عبدالرحمن مزيات والتوغولي لابا كودجو بسبب الإصابة بينما ينتظر ان يحصل على تقرير من الجهاز الطبي للتعرف على موقف بقية اللاعبين المصابين.

وتوج المدرب غازي فهد مع فريق العين نهاية الموسم الماضي بلقب دوري الرديف برصد 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن فريق الوحدة الوصيف.