شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الثاني على التوالي لـ«شحاتة».. الجونة يهزم الطلائع بثنائية نظيفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزًا غاليًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الجونة عروضه المميزة مع مدربه رضا شحاتة، الذي يقود الفريق بصفة مؤقتة، وتغلب على ضيفه طلائع الجيش، وهو الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

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أحرز هدفي الجونة عمرو بركات في الدقيقة 39، وأكرم توفيق في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة، يرفع الجونة رصيد نقاطه إلى 10 ويرتقي للمركز الـ11 في ترتيب البطولة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 7 نقاط في المركز الـ15.