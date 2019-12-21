شكرا لقرائتكم رئيس الأولمبية يجتمع بـ إيهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة اليوم مع إيهاب عبدالرحمن بطل مصر وإفريقيا في رمي الرمح في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بعد تلقي خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والاتحاد الدولي لألعاب القوى برفع الإيقاف عنه بداية من 20 يناير 2020.

شهدت الجلسة حوار شامل بين المهندس هشام حطب وإيهاب عبدالرحمن لتوضيح كافة الأمور السابقة وأسباب إيقافه وضرورة تجنب كل ما حدث في الماضي وأن يكون له دور في توعية زملائه لتجنب أخطار المنشطات والتركيز في المرحلة القادمة.

كشف المهندس هشام حطب خلال الجلسة عن توفير طبيب تغذية خاص له بداية من الغد ونظام تدريبي شامل تحت إشراف مدربين مصريين من اتحاد ألعاب القوى.

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ناقش المهندس هشام حطب مع إيهاب عبدالرحمن برنامجه التدريبي والمعسكرات القادمة التي تشهد معسكر في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 5 فبراير القادم حتى 10 إبريل ثم معسكر إعداد ومباريات تحسين الترتيب العالمي في البرتغال في النصف الثاني من إبريل حتى مايو ومعسكر تدريب في ألمانيا من 1 يونيو حتى 30 يونيو ومعسكر إعداد في الصين بداية يوليو.

يعقد غدا المهندس هشام حطب جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى في حضور إيهاب عبدالرحمن لإعتماد برنامج الإعداد الذي تم وضعه وتوفير الدعم المالي في ظل إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتجهيز اللاعب وأن يكون دور اللجنة الأولمبية الإشراف على متابعة برنامج تجهيز اللاعب.

تم خلال الجلسة التأكيد على العمل على توفير راعي للاعب وأنه سيتم عقد عدة ندوات للتوعية عن أخطار المنشطات سيتواجد فيها إيهاب عبدالرحمن لإلقاء ندوات للتوعية والكشف عن المرحلة التي مر بها وضرورة التركيز في الصالح العام للاعب والرياضة المصرية.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قد تحركا في كل الاتجاهات من أجل رفع الإيقاف عن إيهاب عبدالرحمن والإكتفاء بفترة الإيقاف الماضية وهو ما كلل بالنجاح ورفع الإيقاف عن اللاعب.