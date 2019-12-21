شكرا لقرائتكم سر استبعاد رينيه فايلر مساعده من جهاز الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقصى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساعده بالجهاز عقب أشهر قليلة من الاعتماد عليه في قيادة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام مساء السبت 28 ديسمبر الجاري بأرضية ملعب استاد السلام الدولي، عقب مباراة الاتحاد السكندري المقررة بعد غد، الاثنين، في المباراة المقررة بالجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة بفارق الأهداف لصالح الهلال في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على الفريق السوداني بهدفين لهدف.

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ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن السويسري رينيه فايلر منح الضوء الأخضر لشعيب شعيب المعد البدني للفريق بالسفر لمدة 3 أسابيع لحضور دورة تدريبية في أوروبا على ان يتم إبلاغه قبل العودة للقاهرة بالاستغناء عنه.

وعين رينيه فايلر المعد البدني والنفسي شعيب شعيب في الطاقم الفني الذي يقوده المدرب السويسري حاليا في النادي الأهلي وذلك لمدة 3 أشهر على أن يتم التجديد له وفقاً لرؤية وحاجة المدرب له خلال الفترة المقبلة.

ولعب شعيب شعيب للمنتخب الأولمبي المغربي، فى جيل بصير صلاح الدين، ويحمل أكثر من جنسية على رأسها السويسرية ويتحدث العديد من اللغات منها الألمانية والفرنسية والإنجليزية.