شكرا لقرائتكم لوليتش: واجهت يوفنتوس في 4 نهائيات.. ونسعى لإنهاء العام ونحن "متوجون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح سيناد لوليتش، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، أن مواجهته ليوفنتوس في 4 نهائيات سابقة تمنحه الخبرة قبل لقاء الفريقين يوم الأحد.

وقال لوليتش في المؤتمر الصحافي: سبق وأن واجهت يوفنتوس في 4 نهائيات ولا نخشى من قوة المنافس أو خبرته الكبيرة فنحن نؤمن بقدرتنا على الفوز دوما وبهذه الذهنية سنخوض مباراة السوبر.

وزاد: معركة خط الوسط أمام بيانيتش تحتاج تحضيرا ممتازا واستحضارا لأسلوبنا في الدوري ونسعى لخير ختام للعام الحالي بنيل لقب السوبر وإرسال رسالة قوية للإعلام والجمهور عن فريق لاتسيو.

واختتم لوليتش قائلا: خروجنا من مسابقة الدوري الأوروبي أمر مؤسف قياسا على المستوى الفني الذي قدمناه في مبارياتنا والآن تركيزنا على التعويض في بقية منافسات الموسم.