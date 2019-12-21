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شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة الاحتفال بالسداسية "ميسي" يقود برشلونة أمام ألافيس والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة "إرنستو فالفيردي" عن تشكيل مباراة الليلة أمام ألافيس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الليجا، حيث المباراة المقرر انطلاقها بالخامسة مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، من أجل البحث عن العودة لسكة الانتصار قبيل التعادل السبلي بمباراة الجولة العاشرة أمام الغريم ريال مدريد.
جاء تشكيل البلوجرانا على النحو التالي:
حراسة المرمى: تيري شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا، أومتيتي، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو.
خط الوسط: كارليس ألينيا، سيرجي بوسكيتس، أرتور فيدال.
خط الهجوم: جريزمان، لويس سواريز، لوينيل ميسي
ويتصدر برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن منافسه التقليدي ريال مدريد نظرا لتساوي الطرفين بعدد النقاط، إلا أن الفريق يآمل بقوة لتحقيق الانتصار هذا المساء وتعثر الميرنجي خلال مباراته المقبلة.
الجدير بالذكر أن مباراة برشلونة وألافيس، سوف تشهد على احتفالات واسعة ومميزة بذكرى حصدر الفريق الكتالوني السداسية عام 2009 رفقة مدربه السابق جوارديولا، الذي حقق كافة الألقاب المحلية والأوروبية والعالم خلال هذا العام.
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