الامارات | تعرف إلى سبب اقالة نادي العين للمدرب الكرواتي إيفان ليكو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى سبب اقالة نادي العين للمدرب الكرواتي إيفان ليكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي السبب وراء قرار إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو من منصبه وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية.

وتراجعت نتائج "الزعيم" على مستوى دوري الخليج العربي بصورة واضحة إذ سقط على أرضه بالتعادل 2-2 أمام فريق النصر في الجولة الثامنة بينما خسر أول من أمس أيضاً أمام جماهيره على يد فريق الظفرة 1-2 ضمن الجولة العاشرة للدوري.

وتدحرج الفريق في جدول الترتيب من المركز الثالث إلى الرابع بعد ان تجمدت نقطاه عند 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وقال الدرمكي للموقع الرسمي لنادي العين: "جميع القرارات الخاصة بشركة كرة القدم تستند إلى معايير ثابتة وسياسة واضحة وفقاً لاستراتيجية النادي في العمل، وبعيداً عن الأساليب التي تفرضها ردود الأفعال الارتجالية أو التعامل مع الوضع بالعاطفة وندرك جيداً أن الاستقرار في أي منظومة فنية لفرق كرة القدم بصورة عامة مهم جداً".

وأضاف: "بالمقابل فإن التغييرات أحياناً تتبعها مؤثرات سلبية، غير أننا وصلنا إلى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل غير أنه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية خلال التحديات التي خاضها النادي في الاستحقاقات الماضية واتساقاً مع دعم ورعاية رئاسة النادي، وانطلاقاً من طموحات العين الكبيرة في تحقيق أهدافه المرجوة، سعياً لإسعاد كل منتمٍ إلى النادي بالوصول إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي، ارتأينا اتخاذ قرار إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب".

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وأكمل: "نثمن عالياً الثقة الغالية التي منحنا لها “سيدي” سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وذلك للرعاية السامية والدعم السخي والصلاحيات المطلقة في إدارة الشؤون الإدارية بشركة كرة القدم واتخاذ القرارات التي نراها مناسبة من أجل تحقيق طموحات “الزعيم” خلال دورة تكليفنا بالمهمة ونؤكد حرصنا على ترجمة الثقة الغالية والدعم المطلق إلى نتائج مشرفة في المرحلة المقبلة"

وزاد: "تم تكليفنا بمهام في النادي خلال المرحلة الحالية ومن قبلها، والواقع يؤكد أننا جماهير عيناوية ولا نعمل بمعزل عن محبي النادي، وقد تابعنا قلق الجماهير وحاولنا توفير الدعم الكامل للجهاز الفني خلال الفترة الماضية لتصحيح المشاكل الفنية التي تواجه الفريق وفقاً لآلية العمل المؤسسي الذي يعتمد على نظم واضحة وليس أشخاص بعينهم ولذلك ظللنا نشاهد ونستمع إلى انتقادات لاذعة تطالبنا أحياناً باتخاذ قرارات معينة وأخرى بالخروج لوسائل الإعلام وغير ذلك، بيد أننا نقدر كل الآراء ولكن لدينا خطة عمل نسعى إلى إنجازها في البرنامج الزمني المحدد منذ تأسيس نادي العين وهو علامة بارزه بجماهيره الوفيه التي تدعمه حباً للشعار وليس انطلاقاً من ارتباطهم بنجوم محددين أو شخصيات إدارية أو فنية وندرك أن العين يحسد على القاعدة الجماهيرية الفعالة والمؤثرة في تحقيق النتائج المبهرة وأعتقد أننا دخلنا المعترك في الموسم الحالي ونحن نفتقد أهم عوامل للنجاح واللاعب رقم واحد في قائمة الفريق".

وأضاف: "لا أعتقد أن عدم الرضا عن أداء الجهاز الفني أو الإداري سبباً كافياً لخسارة النادي أحد أهم عوامل نجاحه، ونؤكد أننا حريصون على الاستفادة من آرائهم وتفاعلهم في التواصل الاجتماعي ولكن حاجة اللاعبين لمحبي النادي وجماهيره الوفية في الملعب أهم من أي رسائل عتاب، وعندما يرتبط التحدي بوقفة جمهور العين مع الفريق فإن الكاسب الحقيقي هو النادي بكل تأكيد ولنا في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، تجربة أكثر من رائعة تمكن الفريق خلالها من تحقيق نتائج مشرفة وتسجيل أرقام تاريخية وقياسية تمثلت في العودة بأقوى ريمونتادا في تاريخ مونديال الأندية وأسرع هدف في كأس العالم وغيرها من أرقام مشرفة سجلت باسم “الزعيم العالمي”، وسنعمل على الاستفادة من المرحلة الماضية وترجمة فرص التحسين المتاحة للذهاب بالفريق إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم".

واستطرد الدرمكي قائلاً: "أعتقد أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب لازالت قائمة وتحقيق طموحات “العيناوية”، والعمل جاري على التعاقد مع مدرب جديد لفريق الكرة الأول، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدة أسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريباً من اتخاذ قرار إعفاء المدرب ليكو، ونحن حريصون على أن يكون صاحب اسم معروف ونجاحات كبيرة والعين مر بظروف مشابهة من قبل عندما لم يوفق الفريق مع كيكي وفوساتي ولكن بتعاون الجميع ودعم الجماهير حقق كل أهدافه".

واختتم: "نحن متفقون على أن المشاكل الفنية كانت سبباً في خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية، غير أن الانتقادات التي تعرض لها الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقلة الحضور لمساندة العين في المباريات الأخيرة من الأسباب المؤثرة على خسارة أبرز العوامل التي كانت ستساعد الفريق في تحقيق أفضل النتائج ونود أن نؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به الجمهور في تعزيز طموحات الفريق، وأبواب مجلس الإدارة دائماً مفتوحة لتبادل الآراء مع محبي النادي عبر وسائل التواصل المباشر ونحن متواجدون بصورة دائمة في النادي، ولا توجد حواجز بيننا لأننا كما ذكرت لكم من جماهير النادي وأهل مدينة واحدة وندرك أن وسائل التواصل الاجتماعي يجد فيها البعض مساحة جيدة للتعبير عن آرائهم في اتجاهات مختلفة ولكنها لا تعبر عن مفهوم التواصل المباشر بين أبناء البيت الواحد".