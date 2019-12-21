الامارات | بالفيديو والصور.. مخبأ سري ونفق تحت الأرض في منزل لاعب كرة قدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. مخبأ سري ونفق تحت الأرض في منزل لاعب كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذي صن البريطانية عن خبايا المنزل الجديد الذي يعيش في نجم مانشستر يونايتد السابق، واين روني، مشيرة إلى العديد من الخبايا المثيرة التي يضمها المنزل.

وذكرت اليوم السبت أن القيمة المادية للقصر بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، موضحة أنه يتميز بتطوره التكنولوجي الفائق، من ناحية الأمان، حيث يضم مخبأ سري ونفق تحت الأرض، إضافة إلى سيارة في وضع الاستعداد الدائم مخصصة للهروب.



وأضافت: "ابتكر بناة المنزل طريق آمن تحت الأرض يرتبط بالجراج الخاص السيارات، إذ أنه حال تسلل بعض الأشخاص الغرباء، سيتمكن روني وأسرته من التوجه إلى المخبأ السري عن طريق نفق تحت الأرض".

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تابعت: "تم تركيب أبواب فولاذية في المنزل الذي تبلغ مساحة الأرض التي تم بناءه عليه 40 فداناً، بينما يضم الطابق الأرضي قاعات الاستقبال والمطبخ وغرفة الطعام وغرفة العائلة، بينما يتباهى القصر بوجود مصاعد منفصلة بحيث بعضها مخصص للعائلة، والبعض الآخر مخصص للزوار".