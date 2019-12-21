شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون وأرسنال يتعادلان سلبيًا تحت أنظار «أنشيلوتي» و«أرتيتا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ناديا إيفرتون وأرسنال سلبيًا في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك تحت أنظار المدرب الجديد للتوفيز كارلو أنشيلوتي والمدرب الجديد للجانرز مايكل أرتيتا.
ولم تشهد المباراة أي أحداث مثيرة إذ جاءت سيئة من الطرفين ولم ينجح أي من الفريقين في تشكيل خطورة على خصمه.
ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة محتلًا المركز الـ 9 مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز 15 مؤقتًا.
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