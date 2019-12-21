شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتي» يكشف أسباب موافقته على تدريب إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن أسباب موافقته على تولي القيادة الفنية لنادي إيفرتون الإنجليزي خلفًا لماركو سيلفا.
وقال «أنشيلوتي»، حسب صحيفة «إنديبيندنت» البريطانية: «هذا ناد عظيم بتاريخ عريق وقاعدة جماهيرية عاطفية».
وأضاف: «هناك رؤية واضحة من المالك ومجلس الإدارة لتحقيق النجاح والفوز بالبطولات، وهذا شئ يروق لي كمدرب وأنا متحمس لفكرة العمل مع كل شخص في النادي للمساعدة في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة».
وتابع «أنشيلوتي»: «لقد شاهدت من المستوى الذي قدمه اللاعبون خلال الأسبوعين الماضيين أن بإمكانهم تقديم الكثير، وقام دونكان (فيرجسون) بعمل رائع».
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