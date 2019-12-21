شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة أرسنال يتهم «أوزيل» بادعاء الإصابة لتجنب الجلوس على دكة البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم أسطورة نادي أرسنال، مارتن كوين، نجم الفريق مسعود أوزيل بادعاء الإصابة للهرب من الجلوس على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام إيفرتون.

ويخوض أرسنال الآن مباراة أمام إيفرتون في إطار الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يغيب «أوزيل» عن اللقاء بداعي الإصابة.

Advertisements

وقال «كوين» تعليقًا على ذلك، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية: «لست مقتنعًا لأكن صريحًا، ما سأقوله هو أن (فريدريك) ليونبيرج قاد أرسنال بشرف كبير وبهدوء في ظروف صعبة للغاية».

وأضاف: «أوزيل هو أحد هذه المشكلات، وعلى (مايكل) أرتيتا (المدير الفني الجديد) التعامل معه، لقد غادر ملعب المباراة أمام مانشستر سيتي ولم يكن سعيدًا ولم يبدو مصابًا».

وعن غيابه عن مباراة إيفرتون قال «كوين»: «على الأغلب أخرج نفسه من المباراة لأنه يعتقد أن ليونبيرج لن يشركه».