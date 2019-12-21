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مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر كأس العالم للأندية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وكان قد أعلن الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لنادى الهلال السعودى التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مواجهة مونتيري المكسيكي 

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وشهد تشكيل الهلال السعودي الدفع بالمهاجم السوري عمر خريبين أساسياً في هجوم الزعيم على حساب الأسد الفرنسي غوميز وجاء تكشيل الروماني رازفان لوشيسكو كالتالي :_

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، علي ال بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، كارلوس ادواردو، سالم الدوسري، جيوفينكو، عمر خربين.

يدخل فريق الموج الأزرق مواجهة اليوم عقب خسارة أمام فريق فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 1-3 ، بينما ذاق فريق مونتيري المكسيكي خسارة قاتلة في الدور ذاته أمام فريق الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ليتعين إقامة مباراة السبت بين زعيم آسيا وبطل أمريكا الشمالية على المركز الثالث والرابع .

 مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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