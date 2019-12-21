مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري اليوم بث مباشر في كأس العالم للاندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يتزين ملعب خليفة الدولي مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر بالعاصمة القطرية الدوحة من أجل استقبال مباراة الهلال السعودي بنظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية في نسخته الحالية ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة . الهلال وعلى الرغم من امتلاكه العديد من اللاعبين المخضرمين والمميزين إلا أنه لم يستطع مجابهة فلامينجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية وسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما عانى منه مونتيري هو الآخر أمام بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي ، وخسر منه بهدف مقابل هدفين. دخل نادي الهلال مونديال الأندية باعتباره بطلا لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في النهائي بأحقية كبيرة، حيث خاض الزعيم أولى مبارياته بكأس العالم أمام الترجي الرياضي التونسي وبخبرة لاعبيه تمكن الفريق السعودي من حسم اللقاء لصالحه بهدف الفرنسي المميز بافتيمبي جوميز، لتزداد الطموحات بالوصول إلى نصف النهائي ومقابلة فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أو كأس ليبرتادوريس.

