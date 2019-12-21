تشامبرلين: صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم وليس المسلمين فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يأمل لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أليكس أوكسليد تشامبرلين، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية.



قال تشامبرلين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت: "صلاح أحدث ضجة في مونديال الأندية، ويستحقها بالفعل".

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وأضاف: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وليس المسلمين فقط، الجميع، ولكن في البلاد المسلمة على وجه التحديد".

وتابع: "من الرائع مشاهدة الجماهير تهتف بإسمه، أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر؟، يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة، ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".

واختتم: "جاء من مصر وشق طريقه للقمة، رجل متواضع وزميل جيد جداً في الفريق، ومحترف مثالي".