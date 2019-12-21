شكرا لقرائتكم الجونة يخطف فوزاً من طلائع الجيش ويصعد إلى المركز الـ 11 فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أحرز عمرو بركات الهدف الاول فى مرمى نادى طلائع الجيش فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول ، ثم عزز زميله أكرم توفيق تقدم فريقه بهدف ثانى فى الدقيقة 67 من عمر المباراة .
وتعرض حسام باولو مهاجم فريق طلائع الجيش للإصابة بعد نزوله بدقيقة واحدة، حيث تم استبداله فى الحال فور نزوله فى أول كرة مشتركة.
وبهذا الفوز تقدم الجونة 5 مراكز دفعة واحدة ليصعد إلى المركز 11 فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما هبط الجونة مركزين ليقبع فى المركز ال 15 برصيد 7 نقاط .
محمد بسام و عاصم صلاح و أحمد علاء و محمد شحاته و فرانك ستيفن و على أحمد مهاب و مهند مصطفي و أحمد سمير و كريم طارق و ناصر منسي و خالد سرحان.
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