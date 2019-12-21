شكرا لقرائتكم الجونة يخطف فوزاً من طلائع الجيش ويصعد إلى المركز الـ 11 فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حقق فريق الجونة فوزا غاليا على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المواجهة التى جمعتهما على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

أحرز عمرو بركات الهدف الاول فى مرمى نادى طلائع الجيش فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول ، ثم عزز زميله أكرم توفيق تقدم فريقه بهدف ثانى فى الدقيقة 67 من عمر المباراة .

وتعرض حسام باولو مهاجم فريق طلائع الجيش للإصابة بعد نزوله بدقيقة واحدة، حيث تم استبداله فى الحال فور نزوله فى أول كرة مشتركة. وبهذا الفوز تقدم الجونة 5 مراكز دفعة واحدة ليصعد إلى المركز 11 فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما هبط الجونة مركزين ليقبع فى المركز ال 15 برصيد 7 نقاط . Advertisements

ودخل الجونة و المواجهة بتشكيل :محمود أحمد الغرباوي و خالد صبحي و محمود صابر و أحمد حمدي و جوزيف جوناثان و أكرم توفيق و عمرو بركات و سيرجي أكا عمرو أحمد عبد الفتاح و باسم على و أحمد ياسر.

محمد بسام و عاصم صلاح و أحمد علاء و محمد شحاته و فرانك ستيفن و على أحمد مهاب و مهند مصطفي و أحمد سمير و كريم طارق و ناصر منسي و خالد سرحان.