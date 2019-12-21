إنبي ضد وادي دجلة .. تشكيل الفريق البترولى

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جدة - عمرو شويل أعلن حلمى طولان المدير الفنى لإنبى تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد الدفاع: كريم فؤاد - رامى صبرى - إبراهيم يحيى - فوزى على الوسط: عبد الرحمن عامر - محمد رزق - محمد شريف - محمود قاعود - محمد بسيونى فى الهجوم: حميد ماو Advertisements فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. الدفاع: – أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو - محمود مرعى. الوسط: عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو. فى الهجوم: مروان حمدى. ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

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