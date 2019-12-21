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الزمالك يتراجع عن الغاء التدريب بعد وفاة وليد قاصد

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جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن إلغاء  تدريب الفريق اليوم الذي كان مقررا له في الثالثة عصرا استعدادا للقاء الانتاج الحربي في الدوري.

 

وكان جهاز الزمالك قد قرر إلغاء التدريب بسبب وفاة وليد قاصد إداري الفريق، إلا أن الجهاز الفني تراجع وقرر إقامة التدريب بعد حضور اللاعبين والجهاز الفني لصلاة الجنازة فى مسجد مصطفى محمود الذى يتواجد بالقرب من مقر النادى.

 

ويستأنف الزمالك بذلك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الممتاز.

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