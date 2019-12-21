شكرا لقرائتكم عزاء وليد قاصد إدارى الزمالك غداً بمسجد المحروسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إقامة عزاء الراحل وليد قاصد إدارى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غداً الأحد، فى مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابى، بعدما وافته المنية اليوم السبت.

وحرص مجلس الزمالك والجهاز الفنى للفريق واللاعبين على حضور جنازة الراحل اليوم، فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم توجه عدد من اللاعبين وعلى رأسهم حازم إمام برفقة جهاز الفريق الإدارى لتشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض الراحل وليد قاصد للإصابة بمرض الملاريا فى رحلة الزمالك إلى الكونغو على هامش مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا وانتقل إلى المستشفى منذ يومان ورحل اليوم عن عالمنا.