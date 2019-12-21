شكرا لقرائتكم عزاء وليد قاصد إدارى الزمالك غداً بمسجد المحروسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض الراحل وليد قاصد للإصابة بمرض الملاريا فى رحلة الزمالك إلى الكونغو على هامش مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا وانتقل إلى المستشفى منذ يومان ورحل اليوم عن عالمنا.
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