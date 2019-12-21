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شكرا لقرائتكم صحيفة سعودية تعلن اقتراب الأهلي من ضم فرجاني ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت صحيفة البلاد السعودية، اقتراب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك من الانتقال لنادي أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ذكرت الصحيفة السعودية، أن فرجاني ساسي، أخطر إدارة نادي الزمالك، برغبته فى فسخ التعاقد، وبالفعل أصبح قريب من الانتقال لنادي أهلي جدة، ليكون بديلا للبوسني ساريتش.
أضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي السعودي، لم تتوقف عند التفاوض مع فرجاني ساسي فقط، بعد الدخول فى مفاوضات جادة مع نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي؛ للتعاقد مع الإكوادوري كازاريس الذى شارك مع ناديه الحالي في 23 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 5 آخرين، وتبلغ قيمته السوقية نحو 4.5 مليون يورو.
اختتم الصحيفة، حديثها عن خطة نادي أهلي جدة، لتدعيم صفوفه، بالسعي لتجديد عقد سلمان المؤشر، الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى نادي فى يناير المقبل، دون الحصول على أذن ناديه السعودي.
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