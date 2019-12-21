محاضرة تأهيل نفسية في الأهلي عن كيفية "التخلّص من الطاقة السلبية"

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وشرح العقاد أهمية التأهيل النفسي للاعبيين، مؤكداً أنه يشكل دعمًا خاصًا للاعب كرة القدم ضد كل ما يحيط به من ظروف وطاقات سلبية، كما يساعد اللاعب على التخلص من هذه الطاقات وإظهار كامل قدراته في الملعب، لأنه يجعل تركيزه منصباً على كرة القدم فقط، متمنياً أن توفر الأندية المصرية وحدات تأهيل نفسي في قطاعات الناشئين، وأن تعمل بشكل جاد على تطبيق هذا الفكر المتطور.
وكشفت المحاضرة أن التأهيل النفسي يساعد اللاعب المُصاب خلال فترة إصابته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بكل ضغوطاتها، كما يساعد اللاعبين البعيدين عن المباريات في التخلص من حالة الغضب التي تنتابهم بشكل لا إرادي، وتدفعهم للظهور بمستوى سيء عند المشاركة في أي لقاء، كما كشفت أيضاً أن بعض الآلام التي تصيب اللاعب يكون سببها نفسي وليس عضوي إضافة إلى أن هناك إحصائية صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكدت أن أداء لاعب الكرة يعتمد على التدريبات الفنية والبدنية بنسبة ٦٠ %، بينما تشكل الحالة النفسية نسبة ٤٠ %، وهذا هو الدور الذي يلعبه التأهيل النفسي.
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