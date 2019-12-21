جنش يحذر من شخصه المزيف ويهدد بالقضاء

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وحذر جنش، الجماهير وزملائه من التعامل مع منتحلي صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقرراً اللجوء للطرق القانونية لغلق الحسابات المزيفة التي تنتحل صفته عبر مواقع التواصل حتى لا يتم استخدامها بشكل سئ.
ويؤدي جنش المرحلة الأخيرة من تدريباته التأهيلية في الفترة الحالية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق حيث سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة، ثم العودة للمشاركة فى تدريبات الزمالك الجماعية بداية من مطلع الشهر المقبل.
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