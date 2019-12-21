شكرا لقرائتكم جنش يحذر من شخصه المزيف ويهدد بالقضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، من انتشار حسابات مزيفة تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وحذر جنش، الجماهير وزملائه من التعامل مع منتحلي صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقرراً اللجوء للطرق القانونية لغلق الحسابات المزيفة التي تنتحل صفته عبر مواقع التواصل حتى لا يتم استخدامها بشكل سئ.

ويؤدي جنش المرحلة الأخيرة من تدريباته التأهيلية في الفترة الحالية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق حيث سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة، ثم العودة للمشاركة فى تدريبات الزمالك الجماعية بداية من مطلع الشهر المقبل.