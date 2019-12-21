شكرا لقرائتكم إنبي ضد وادي دجلة .. حسام البدري يحضر المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسيتواجد حسام البدري في المباراة برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرب الاحمال لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.
ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.
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