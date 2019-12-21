شكرا لقرائتكم الجونة ضد طلائع الجيش..إصابة حسام باولو بعد أول لمسة فى المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض حسام باولو مهاجم فريق طلائع الجيش للإصابة بعد نزوله بدقيقة واحدة، حيث تم استبداله فى الحال فور نزوله فى أول كرة مشتركة.
وعزز أكرم توفيق لاعب وسط الجونة من تقدم فريقه بهدف ثانث فى الدقيقة 67 من عمر المباراة التى تجمعهم بطلائع الجيش.
وتقدم عمرو بركات بهدف فى مرمى نادى طلائع الجيش فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول على استاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:محمود أحمد الغرباوي و خالد صبحي و محمود صابر و أحمد حمدي و جوزيف جوناثان و أكرم توفيق و عمرو بركات و سيرجي أكا عمرو أحمد عبد الفتاح و باسم على و أحمد ياسر.
بينما جاء تشكيل الطلائع كالتالي:
محمد بسام و عاصم صلاح و أحمد علاء و محمد شحاته و فرانك ستيفن و على أحمد مهاب و مهند مصطفي و أحمد سمير و كريم طارق و ناصر منسي و خالد سرحان.
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