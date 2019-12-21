مروان حمدي يقود هجوم دجلة أمام إنبي

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جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساءاً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. الدفاع: – أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو - محمود مرعى. Advertisements الوسط: عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو. فى الهجوم: مروان حمدى. ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

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