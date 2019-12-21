شكرا لقرائتكم جلسة سريعة يبدأ بها مران الزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك، على تخصيص فقرة تدريبية خاصة لحراس المرمى على هامش المران المقام حاليا وقام ثلاثي الحراس بالنزول مبكرا للتدريبات قبل باقي أفراد الفريق واصطحب عبد السلام بعض الأدوات التدريبية الخاصة لتدريبهم على أمور معينة منها سرعة رد الفعل والتعامل مع الانفردات بمنطقة الجزاء.
فيما خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بلقاء أمس أمام سموحة، فقرة تأهيلية إضافية عقب أدائهم عمليات الاستشفاء، وذلك بناءً علي تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأدى لاعبى الفريق سباق سرعات أعقبها تدريبات بجمانيزيوم النادي لفك العضلات.
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