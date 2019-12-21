شكرا لقرائتكم جلسة سريعة يبدأ بها مران الزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث الجهاز الفنى للزمالك مع اللاعبين عن لقاء أمس أمام سموحة مطالبهم بضرورة التركيز والعودة للانتصارات مرة أخرى وأنه لا بديل عن ذلك الفترة القادمة مشدداً عليهم بالتركيز في اللقاء القادم أمام الإنتاج الحربي وأنه لا بديل عن الفوز للعودة للمسار الصحيح، بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى بطولة الدورى.

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من جانبه حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك، على تخصيص فقرة تدريبية خاصة لحراس المرمى على هامش المران المقام حاليا وقام ثلاثي الحراس بالنزول مبكرا للتدريبات قبل باقي أفراد الفريق واصطحب عبد السلام بعض الأدوات التدريبية الخاصة لتدريبهم على أمور معينة منها سرعة رد الفعل والتعامل مع الانفردات بمنطقة الجزاء.

فيما خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بلقاء أمس أمام سموحة، فقرة تأهيلية إضافية عقب أدائهم عمليات الاستشفاء، وذلك بناءً علي تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأدى لاعبى الفريق سباق سرعات أعقبها تدريبات بجمانيزيوم النادي لفك العضلات.