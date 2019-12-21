شكرا لقرائتكم إنزاغي: نعلم قوة يوفنتوس.. ومواجهة السوبر مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سيموني إنزاغي، مدرب لاتسيو الأيطالي، أن فريقه في أتم الجاهزية لخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: نحن في أفضل أحوالنا الفنية حاليا واللاعبون يتمتعون بالتركيز لمباراة السوبر، وهي تختلف عن أي مواجهة سابقة جمعتنا مع يوفنتوس ولها حسابات فنية مختلفة. عندما فزنا على يوفنتوس قبل أسبوعين فهو بسبب ما نمتلكه من أسلحة، ونعلم أننا نواجه فريقا خسر مرة وحيدة في الموسم الحالي.