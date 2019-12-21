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إقالة مونتيلا من تدريب فيورنتينا بعد رباعية روما

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، إقالة فينشينزو مونتيلا من تدريب الفريق بعد خسارة الفريق يوم الجمعة 1 - 4 أمام روما.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: تم اتخاذ القرار عقب تحليل طويل ومفصل عن أداء الفريق ونتائجه.

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وذكر النادي أن الفريق كان بحاجة لتغيير المدرب "لبعث الروح العزيمة والتصميم المطلوبين في الملعب وإحداث تحول فوري، سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة".

وتولى مونتيلا تدريب فيورنتينا منذ بداية الموسم، عائدا بذلك لتدريب الفريق الذي تولى تدريبه خلال الفترة من 2012 حتى 2015، كما درب مونتيلا فرق ميلان وسامبدوريا وإشبيلية.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب ، حيث حصد 17 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق أربعة انتصارات وخمسة تعادلات وتلقى الهزيمة ثماني مرات.

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