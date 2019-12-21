شكرا لقرائتكم إيفرتون يعين الإيطالي أنشيلوتي مدرباً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت تعيين كارلو أنشيلوتي كمدير فني جديد للفريق.

ووقع أنشيلوتي على عقد مدته أربعة أعوام ونصف العام ليتولى تدريب الفريق خلفا لماركو سلفا، الذي أقيل يوم 6 ديسمبر الجاري.

وسيحضر أنشيلوتي، 60 عاما، مباراة إيفرتون أمام أرسنال التي تقام في وقت لاحق من اليوم قبل أن يتولى مهام عمله مع الفريق للمرة الأولى في مباراة بيرنلي المقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري.

يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي، وتمت إقالته من تدريب نابولي الأسبوع الماضي. وسيقود الفريق في مباراته اليوم أمام أرسنال دونكان فيرغسون، الذي قاد الفريق لفوز وتعادل في الدوري كمدرب مؤقت.