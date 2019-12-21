شكرا لقرائتكم روما يطارد فرق المقدمة بالفوز برباعية على فيورنتينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز روما على مضيفه فيورنتينا 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف روما إدين دزيكو في الدقيقة 19 وألكسندر كولاروف في الدقيقة 21 ولورينزو بيليغريني في الدقيقة 73 ونيكولو زانيولو في الدقيقة 88 فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفيورنتينا ميلان باديلي في الدقيقة 34.

ورفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.