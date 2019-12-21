العين يقيل مدربه الكرواتي ليكو









اسماء السيد - اقال نادي العين الاماراتي لكرة القدم السبت مدربه الكرواتي ايفان ليكو وعين العراقي غازي فهد مدرب فريق 21 عاما بديلا موقتا له، على خلفية النتائج السلبية.

وكان العين سقط على ارضه امام الظفرة 1-2 في المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي الخميس، ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وستكون اول مهمة رسمية للمدرب الموقت فهد امام دبا الحصن من الدرجة ثانية الاثنين، في دورالـ 16 لمسابقة الكأس.

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وقال مطر الدرمكي رئيس العين على الموقع الرسمي للنادي "اتخاذ القرار (الاقالة) جاء بناء على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية"، مؤكدا "وصلنا الى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل، غير انه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية خلال التحديات التي خاضها النادي في الاستحقاقات الماضية... وسعيا لاسعاد كل منتم الى النادي بالوصول الى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي، ارتأينا اتخاذ قرار انهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب".

واعتبر الدرمكي ان "فرصة الفريق في المنافسة على جميع الالقاب لا زالت قائمة، والعمل جاري على التعاقد مع مدرب جديد، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدة اسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريبا".

وكان العين تعاقد مع ليكو (41 عاما) في حزيران/يونيو 2019 بموجب عقد يمتد حتى عام 2021،وذلك بعد تجربتين ناجحتين مع المدرسة الكرواتية بدأت مع زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الحالي بين عامي 2014 و2017، وزوران ماميتش من 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2019.

وقاد داليتش الفريق المعروف باسم"الزعيم" الى الفوز بالكأس المحلية عام 2014 والدوري في العام التالي، وماميتش الى الثنائية المحلية في 2018. لكن تجربة ليكو مدرب كلوب بروج البلجيكي مع العين لم تكن ناجحة، بعدما حقق الفريق باشرافه خمسة انتصارات مقابل خسارتين و3 تعادلات من اصل 10 مباريات في الدوري.