"رونالدو الطائر" يستعرض في الرياض ويتلقى تكريماً في دبي









اسماء السيد - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رحلة التحدي، ويستيعد بريقه في نهاية 2019 إلى حد أنه خطف الأضواء من مونديال الأندية في الدوحة وكلاسيكو البارسا والريال في كتالونيا بضربة رأسية أقرب إلى المستحيل، فقد قفز رونالدو في الهواء بارتفاع بلغ 2.56 متر، وسجل هدفاً تاريخياً في مرمى فريق سامبدوريا بالدوري الإيطالي قبل أيام ليصبح حديث العالم من جديد.

حملات التشكيك

مفارقة كبيرة في ليلة الضربة الرأسية التي جعلت رونالدو حديث العالم، فقد أجمعت الصحافة العالمية، والملايين من عشاق الكرة العالمية عبر السوشيال ميديا بأن رونالدو البالغ 34 عاماً يتحدى قوانين الجاذبية الأرضية، ويرد بكل قوة على المشككين، فقد اعتقد البعض أن نهايته في الملاعب وشيكة بعد أن تم استبداله في بعض مباريات اليوفي، وبعد أن سخر منه فان دايك في حفل الكرة الذهبية، فإذا به يرد بقوة، ويسجل 5 أهداف لليوفي آخر 6 مباريات، منها رأسية هي حديث العالم منذ الأربعاء الماضي.

الإستعراض في الرياض

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ويواصل رونالدو رحلة خطف الأضواء من نجوم البارسا والريال والليفر، خاصة لدى عشاقه في المنطقة العربية، فقد أبهر الجميع في ليلة الكلاسيكو على الرغم من أنه كان يخوض مباراة في إيطاليا، ولم يكن حاضراً في قمة البارسا والريال، كما خطف الأضواء من نجوم ليفربول الذي يخوضون مونديال الأندية في الدوحة، وأتى رونالدو اليوم إلى الرياض مع فريق اليوفي لخوض السوبر الإيطالي غداً أمام فريق لاتسيو، حيث يترقب الملايين حول العالم، وخاصة في السعودية والخليج والعالم العربي ما سيقدمه رونالدو في المباراة المنتظرة، لتأكيد عودته إلى قمة مستواه، واستمراره في الرد على حملات التشكيك.

تكريم في دبي

ويصل رونالدو إلى دبي نهاية الشهر الجاري من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز جلوب سوكر، وقد علمت ""الخليج 365"" أن النجم البرتغالي هو الذي سوف يتوج باللقب على حساب ليونيل ميسي، ومحمد صلاح، وفيرجل فان دايك، وسوف يقام الحفل 29 ديسمبر في دبي، ليحصل نجم اليوفي والمنتخب البرتغالي على جائزة الأفضل التي لم يتمكن من التتويج بها في عام 2019 سواء في حفل الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب في القارة والذي حصل عليه فان دايك، أو في احتفالية الفيفا التي ابتسمت لميسي، وكذلك في سباق الكرة الذهبية الذي شهد تتويج ميسي للمرة السادسة.