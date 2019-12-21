الجونة يواصل انتصاراته على حساب الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
واصل فريق الجونة عروضه الرائعة في مسابقة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب الجونة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.
الفريق الساحلي كان قد حقق ثاني انتصاراته في الدوري بالجولة الماضية بالفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدفاع الجوي.
وحقق الفريق الساحلي الفوز الثالث في الدوري هذا الموسم مع المدرب رضا شحاتة والذي قاد الجونة عقب رحيل المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش.
فريق الجونة تقدم في الشوط الأول عن طريق عمرو بركات في الدقيقة 39، قبل أن يسجل أكرم توفيق الهدف الثاني في الدقيقة 67.
بهذا الفوز أصبح الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، في المقابل توقف رصيد طلائع الجيش عند المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.
وكان الجيش حقق أول انتصارته في الجولة الماضية على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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