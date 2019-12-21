مران الأهلي.. جلسة بين فايلر وحسين الشحات وأفشة.. وتأهيل رمضان وياسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

خاض الأهلي مرانه اليوم السبت على ملعبه في الجزيرة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره الاتحاد، يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وشهد المران جلسة بين المدير الفني للأهلي فايلر ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ قبل أن يعقد جلسة مع لاعبي الفريق حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" ثم ألقى محاضرة فنية على اللاعبين.

وانتظم خلال المران كلًا من علي لطفي، حارس مرمى الفريق وكذلك أحمد فتحي وعمور السولية بعد تعافيهما من الإصابة، فيما خضع اللاعبون الأساسيون للاستشفاء.

وعلى هامش المران خاض كلًا من رمضان صبحي جناح الفريق وياسر إبراهيم ظهير الفريق وقلب دفاعه تدريبات تأهيلية في صالة الجيم.