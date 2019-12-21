"أحدث ضجة والوصول إلى تميم أسهل".. صلاح "يقلب" قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأضواء في قطر بعد وصوله مع ناديه نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وصعد ليفربول للمباراة النهاية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 ليواجه فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية الذي تخطى الهلال السعودي والتي تقام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت .

وحظى صلاح باستقبال رائع في مباراة الفريق الأولى بالبطولة أمام مونتيري يوم الاربعاء الماضي حيث أن كل لمسة للاعب قابلها تشجيع كبير من الجماهير التي ارتدت القمصان الحمراء.

ويبلغ تعداد الجالية المصرية في قطر قرابة 300 ألف شخص بحسب الاحصاءات الرسمية، من أصل عدد سكان يبلغ 2,75 مليون نسمة.

وعلق يورجن كلوب المدير الفنى للريدز " رأيت الكثير من القمصان الحمراء لا أعرف هل هي لليفربول أو منتخب مصر ؟ لكن ما أعلمه أن اسم صلاح ظل يتردد طوال أحداث المباراة ".

أوكسليد تشامبرلين نجم الريدز الحالي وأرسنال السابق أكد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم السبت أن صلاح أحدث ضجة في قطر وإنه يستحق هذه الضجة.

وقال تشامبرلين " صلاح كشخص مسلم، يحبه ملايين الناس حول العالم، وليس المسلمين فقط، الجميع، ولكن في البلاد المسلمة على وجه التحديد يحظى بترحيب كبير".

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وتابع :" من الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف بإسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".

وأكد :"إنه يستحق هذا، جاء من مصر وشق طريقه للقمة. إنه رجل متواضع وزميل جيد جدا في الفريق ومحترف مثالي".

المصريون المقيمون في قطر عبروا عن غضبهم لنفاذ تذاكر مباريات وعدم تكمنهم من مقابلة صلاح وذلك في تصريحات لوكالة "فرانس بريس".

وقال مصطفى عبد المنعم (42 عاما) إنه ابتاع أربع تذاكر لمشاهدة ليفربول بضغ من أطفاله الذين مارسوا ضغطا كبيرا ّ لحجز التذاكر، فلديهم لهوسم بـصلاح.

وأضاف لوكالة فرانس برس"لقد أصبح أيقونة للكثيرين وسيكونون في قمة السعادة برؤيته في الملعب، الكثير من الناس يرغبون في الحصول على صورة "سيلفي" أو أي صورة معه، ولكننا نعرف ان ذلك أمر صعب".

ووصف أحد المصريين المقيمن في قطر لمصراوي، مشهد الحراسة حول صلاح، قائلاً إن الوصول إلى أمير الدولة تميم أسهل من الوصول للنجم المصري.

وتابع: "حاولت الوصول إلى صلاح للحصول على توقيعه لكنه تحت الحراسة المشددة ولا يمكن الوصول إليه".

وفرضت دولة قطر حراسة مشددة على النجم المصري وتعهدت بعدم استغلاله سياسياً وخصصت له حراسة خاصة دون عن نجوم الفريق.