إحداهما مجانية.. كيف تشاهد صلاح بنهائي كأس العالم للأندية على 4 قنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

يصطدم ليفربول في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت بفلامنجو البرازيلي على ستاد "خليفة الدولي" بالدوحة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة قطر.

وصعد بطل أمريكا الجنوبية لنهائي البطولة بعد الفوز على الهلال السعودي 3-1، فيما حقق ليفربول فوزاً بشق الأنفس على مونتيري المكسيكي 2-1.

ويسعى محمد صلاح نجم الريدز؛ ليكون المصري الأول الذي يتوج ببطولة عالمية من تننظم الفيفا، إضافة إلى تسجيل اسمه كأول مصري يفوز ببطولة العالم للأندية.

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وتنقل المباراة ليفربول حصرياً باللغة العربية عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تنقلها عبر قناتها الأولى فائقة الجودة (HD) بتعليق حفيظ دراجي فيما أيضاً تنقلها قنوات Alkass Three HD القطرية بتعليق أحمد الطيب وAlkass Six HD بتعليق خليل البلوشي.

وأعلنت قناة RTK1 الصربية إذاعة المباراة وهى قناة مجانية على القمر الصناعي يوتلسات 16 شرق وترددها 11400 رأسي ومعدل ترميز 13846.

وفي الفيديو المرفق خطوات ضبط الدش لاستقبال القمر: