محمد شريف يقود هجوم إنبي أمام وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني الفريق الكرة بنادي إنبي بقيادة حلمي طولان تشكيل فريقه الذى سيخوض به لقاء وادي دجله في الخامسة مساء اليوم ببتروسبورت في الجولة التاسعة للدوري. مساء اليوم ببتروسبورت في الجولة التاسعة للدوري. وضم تشكيل إنبي كلًا من.. في حراسة المومى: محمود جاد Advertisements خط الدفاع : رامي صبري وابراهيم يحي وعبد الرحمن عامر وعلي فوزي وفي الوسط: محمد رزق وحميدو ماو ومحمد بسيوني وزياد كمال وفي الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود.

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