الهلال ومونتيري.. تعرف أصحاب المركزين الثالث والرابع في تاريخ كاس العالم للأندية

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر على ستاد خليفة الدولي.

الهلال خسر المباراة الماضية من فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مباراة هدف، في دور نصف النهائي من البطولة، أما مونتيري فهٌزم من ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ونعود إلى الماضي لبداية البطولة لنتعرف على أصحاب المركزين الثالث والرابع في النسخ السابقة

عام 2000، حصد فريق نيكاكسا المركز الثالث وريال مدريد المركز الرابع

عام 2005 حصد فريق سابريسا الكوستاريكي المركز الثالث والرابع الاتحاد السعودي

عام 2006 حصد فريق الأهلي المصري المركز الثالث والرابع كان كلوب أمريكا المكسيكي

في عام 2007 أوراوا ريد الياباني جاء ثالثًا والنجم الساحلي حصد المركز الرابع

في 2008 جامبا أوساكا الياباني جاء ثالثُا وباتشوكا الرابع

في 2009 يوهانج ستيلرز الياباني جاء ثالثًا وأتلانتي في المركز الرابع

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في 2010 إنترناسونال البرازيلي ثالثا وسوينجهام رابعًا

في 2011 السد جاء ثالثًا والرابع كاشيوا ريسول

في 2012 مونتيري جاء ثالثُا والأهلي المصري رابعًا

في 2013 أتلتيك منيرو ثالثا وجوانجزو الصيني رابعًا

في 2014 أوكلاند سيتي في المركز الثالث والرابع كروز أوزل

في 2015 هيروشيما ثالثًا وجوانجزو الرابع

في 2016 أتلتيكو ناسيونال ثالثًا والرابع كلوب أمريكا

في 2017 باتشوكا جاء في المركز الثالث والرابع الجزيرة الإماراتي

في 2018 ريفير بليت والرابع كاشيما الياباني