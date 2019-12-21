السولية وفتحي ينتظمان في مران الأهلي

انتظم أحمد فتحي وعمرو السولية، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يومالاثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
وشارك فتحي في المران الجماعي بعد زوال الورم عن ركبته، فيما تعافىالسولية من نزلة البرد التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن المشاركة الجماعية.
وغاب فتحي والسولية عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة التاسعة بالدوري، وشاركا اليوم في المران الجماعي، مؤكدين جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.
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