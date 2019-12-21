عمر خربين يقود تشكيل الهلال أمام مونتيري بكأس العالم للأندية

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيل فريقة الرسمي لمواجهة مونتيري المكسيكي بعد قليل للمنافسة على المركز الثالث والرابع ببطولة العالم للإندية. على المركز الثالث والرابع ببطولة العالم للإندية. وجاء تشكيل الهلال كالتالي.. حراسة المرمى: عبدالله المعيوف Advertisements خط الدفاع: محمد البريك، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانج هيونسو خط الوسط : عبدالله عطيف، جوستاتفو، كويلار، سالم الدوسري، جيوفينكو، كارلوس إدواردو في الهجوم: عمر خربين

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