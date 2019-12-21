علي لطفي ينتظم في مران الأهلي

انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في مران الفريق أمس الجمعة. تأهيلية خفيفة في مران الفريق أمس الجمعة. ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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