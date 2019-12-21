انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ظهر اليومالسبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريباتتأهيلية خفيفة في مران الفريق أمس الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر علي لطفي ينتظم في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.