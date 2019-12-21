فايلر يعقد جلسة مع عبدالحفيظ على هامش مران الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب

التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بتحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الاتحاد السكندري بعد غدٍ الاثنين في

الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها السبت القادم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين..